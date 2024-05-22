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Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 09:41
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki Ege Zengin motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
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