Türk Kızılayı şehidi Mehmet Arif Kıdıman’ın görev yaptığı sevgi mağazası

A Haber ekibi Suriye’nin kuzeyinde görevli Türk Kızılayı ekibine yönelik saldırıda şehit olan El Bab sevgi mağazası çalışanı Mehmet Arif Kıdıman’ın çalıştığı yere gitti. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları anlattı. Türk Kızılayı Suriye Koordinatörü Fatih Kökcan ise şehit Kıdıman'ı anlattı.

A Haber ekibi Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılayı ekibine yönelik saldırıda şehit olan El Bab sevgi mağazası çalışanı Mehmet Arif Kıdıman'ın çalıştığı yere gitti. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları anlattı. Türk Kızılayı Suriye Koordinatörü Fatih Kökcan ise şehit Kıdıman'ı anlattı.





YETİMLERLE İLGİLENİYORDU

Kökcan, "Suriye genelinde Türk Kızılayı'na ait 9 sevgi mağazamız bulunakta. Bunlardan birisi de El-Bab mağazamız. Günlük yaklaşık 20 aile olarak buraya geliyorlar ve burada aile için gerekli olan tüm giyim malzemeleri kendilerine veriliyor. Mehmet Akif Kıdıman şehit kardeşimiz 6 ay boyunca burada görev yapıyordu. Buradaki gelen yetim çocuklarla ilgileniyor ve onlara yardımcı olmaya çalışıyordu. Biz insani yardım çalışanları olarak yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Ve buradan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.