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Türk Kızılayı şehidi Mehmet Arif Kıdıman’a veda

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Giriş: 15.09.2020 09:19
Güncelleme:15.09.2020 09:19
Şehit Mehmet Arif Kıdıman’ın naaşı baba ocağına getirildi. Suriye’deki saldırıda şehit olan Arif Kıdıman bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Düzce’de baba ocağında alınacak helalliğin ardından şehidimiz için Düzce Merkez Camii’nde saat 11’de kılınacak cenaze namazı sonrası Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın naaşı baba ocağına getirildi. Suriye'deki saldırıda şehit olan Arif Kıdıman bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Düzce'de baba ocağında alınacak helalliğin ardından şehidimiz için Düzce Merkez Camii'nde saat 11'de kılınacak cenaze namazı sonrası Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

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Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.

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