25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
25.03.2020

Türk denizcileri Portekiz'de koronavirüs (corona virus) nedeniyle mahsur kaldı |Video

İngiltere’den yat alıp yola çıkan Türk vatandaşı kaptan Barış Ersemiz Portekiz’de mahsur kaldı. Ersemiz, aldığı yat ile Türkiye’ye doğru yola çıkmışken Portekiz’de yetkililer tarafından durduruldu. 14 gün boyunca karantinada tutulacaklarını söyleyen kaptan Ersemiz, Porto limanında yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Kendilerine 2-3 gün yetecek kadar erzak verildiğini ifade eden kaptan Ersemiz, kendileri belirsiz ve zorlu bir sürecin beklediğini A Haber canlı yayınında ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Burun ve boğazı koronavirüsten korumak için ne yapmalı? Tuzlu su işe yarar mı?
Burun ve boğazı koronavirüsten korumak için ne yapmalı? Tuzlu su işe yarar mı?
Türkiye'ye böyle seslendi!
Türkiye'ye böyle seslendi!
Türk denizler virüs nedeniyle Porto'da mahsur kaldı
Türk denizler virüs nedeniyle Porto'da mahsur kaldı
Türkiye listede birinci sırada! İşte ülke ülke yoğun bakım yatak kapasitesi
Türkiye listede birinci sırada! İşte ülke ülke yoğun bakım yatak kapasitesi
Binali Yıldırım’ın acı günü
Binali Yıldırım’ın acı günü
Almanya’da koronavirüse yakalanan Türk iyileşti!
Almanya’da koronavirüse yakalanan Türk iyileşti!
Bebeği için tasarladığı koruyucu kapsüle teklif yağıyor!
Bebeği için tasarladığı koruyucu kapsüle teklif yağıyor!
Skandal görüntüler sonrası yakalandı!
Skandal görüntüler sonrası yakalandı!
Bakın su başında neyi bekliyorlar!
Bakın su başında neyi bekliyorlar!
91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi!
91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi!
Dağa kaçırılmadan önce HDP binasında görüntülendi
Dağa kaçırılmadan önce HDP binasında görüntülendi
İstanbul'da feci kaza! Faciadan dönüldü
İstanbul'da feci kaza! Faciadan dönüldü
Daha Fazla Video Göster