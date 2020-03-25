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Türk denizcileri Portekiz'de koronavirüs (corona virus) nedeniyle mahsur kaldı |Video
İngiltere’den yat alıp yola çıkan Türk vatandaşı kaptan Barış Ersemiz Portekiz’de mahsur kaldı. Ersemiz, aldığı yat ile Türkiye’ye doğru yola çıkmışken Portekiz’de yetkililer tarafından durduruldu. 14 gün boyunca karantinada tutulacaklarını söyleyen kaptan Ersemiz, Porto limanında yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Kendilerine 2-3 gün yetecek kadar erzak verildiğini ifade eden kaptan Ersemiz, kendileri belirsiz ve zorlu bir sürecin beklediğini A Haber canlı yayınında ifade etti.
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