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Tokat beşik gibi sallandı! A Haber depremin merkez üssünde

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 19.04.2024 12:12
Tokat peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Sulusaray ilçesinde caminin minaresi yıkılırken konutlar zarar gördü. Yozgat’ta depremden etkilendi. Bölgelerden son durumu A Haber muhabirleri aktardı. İşte tüm detaylar…
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