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"Teşkilatçı" kurye Cihan Aksu ilk duruşmaya katılmadı! Zorla getirme kararı çıkarıldı
İstanbul Tuzla'da maske denetimlerinde "bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu yargılanmaya başlandı ancak duruşmaya katılmadı. Aksu hakkında "zorla getirme" kararı çıkarıldı.
İstanbul Tuzla'da maske denetimlerinde "bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu yargılanmaya başlandı ancak duruşmaya katılmadı. Aksu hakkında "zorla getirme" kararı çıkarıldı.