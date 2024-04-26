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Sözleşmeli sağlık çalışan alımı Resmi Gazete’de! 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 09:15
Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamına ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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