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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 26.04.2024 09:09
İstanbul haftanın son iş gününe nasıl başladı? Trafik yoğunluğu var mı? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları aktardı.

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