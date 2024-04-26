İstanbul’da sabah trafiği

İstanbul haftanın son iş gününe nasıl başladı? Trafik yoğunluğu var mı? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları aktardı.

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