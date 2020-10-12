"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olmuştu! İstenen ceza belli oldu...

Daha sonra o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklinde sözlerle tehdit ederek polis memurlarına direndiği vurgulandı. Şüpheli Cihan Aksu'nun savunmasında teşkilattan kastının ailesi ve arkadaşlarının olduğunu belirterek, tehdit kastının olmadığını söylediği belirtildi.