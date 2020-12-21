"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturmuştu! Bu defa bekçiye saldırdı

Tuzla'da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.

