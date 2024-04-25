25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Termometreler 42 dereceyi gösterdi! Adana'da nisan ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Termometreler 42 dereceyi gösterdi! Adana'da nisan ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 15:23
Adana'da son 95 yıl içerisinde nisan ayının en sıcak günü yaşanırken termometreler 42 dereceyi gördü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur sıcağın vurduğu Adana’dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Termometreler 42 dereceyi gösterdi!
Termometreler 42 dereceyi gösterdi!
Üst geçitte ölüm riski
Üst geçitte ölüm riski
Çöl tozu etkisini ne zaman yitirecek?
Çöl tozu etkisini ne zaman yitirecek?
Avcılar’da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı
Avcılar'da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı
Şarampole devrilme anı kamerada!
Şarampole devrilme anı kamerada!
Çöl tozunun sağlığa zararları neler?
Çöl tozunun sağlığa zararları neler?
X’e bant daralması geliyor
X'e bant daralması geliyor
Koyun sürülerinin göçü erken başladı
Koyun sürülerinin göçü erken başladı
Ustayı çileden çıkaran hırsızlar!
Ustayı çileden çıkaran hırsızlar!
Genç kız falezlerde mahsur kaldı
Genç kız falezlerde mahsur kaldı
Drift atıp paylaştı! Cezası ağır oldu
Drift atıp paylaştı! Cezası ağır oldu
Kazada yaralanan doktor hastanede öldü
Kazada yaralanan doktor hastanede öldü
Daha Fazla Video Göster