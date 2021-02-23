Tekerlekli sandalyeye oturmak bile hayaldi! 16 yıl sonunda elini kullandı ve okçu oldu

Nil Mısır 15 yaşında pencereden düşüp boynu kırılınca omurilik felci oldu. Doktorlar bir daha yürüyemezsin dedi. Ellerini kullamaz hale geldi. Ancak o,16 yıllık çalışmanın sonunda okçu oldu. İşte Nil'in engelleri aşan başarı öyküsü...

Nil Mısır 15 yaşında pencereden düşüp boynu kırılınca omurilik felci oldu. Doktorlar bir daha yürüyemezsin dedi. Ellerini kullamaz hale geldi. Ancak o,16 yıllık çalışmanın sonunda okçu oldu.



İşte Nil'in engelleri aşan başarı öyküsü...

15 yaşında evinin penceresinden düştü, boynunu kırdı. Bir daha yürüyemeyeceksin ve ellerini kullanamayacaksın dediler ama o yürümekle kalmadı bir de okçu oldu. Nil Mısır büyük engelleri aşıp kendi başarı öyküsünü yazdı.