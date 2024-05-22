Günde bin 500 enginar soyarak fenomen oldu

Burhaniye ilçesinde pazarcılık yapan babasına yardım eden 14 yaşındaki Cesur Üzmez, enginar soyarken çekilen videolarıyla sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. 14 yaşındaki pazarcı, "MasterChef'te enginar soyma denemesi yapmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi.