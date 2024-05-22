22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Günde bin 500 enginar soyarak fenomen oldu
Burhaniye ilçesinde pazarcılık yapan babasına yardım eden 14 yaşındaki Cesur Üzmez, enginar soyarken çekilen videolarıyla sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. 14 yaşındaki pazarcı, "MasterChef'te enginar soyma denemesi yapmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi.