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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 12:28
Manavgat ilçesinde yapımına başlanan 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu işçi, hastanede yaşamını yitirdi.
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