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İyi karpuz nasıl seçilir? Nelere dikkat edilmeli? İşte karpuz seçmenin püf noktaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 13:17
Yaz mevsiminin olmazsa olmazı karpuzda hasat sürüyor. Peki karpuz seçerken nelere dikkat edilmeli? İyi karpuz seçmenin püf noktaları ne? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Üretici Süleyman Şimşek'e sordu.
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İyi karpuz nasıl seçilir?
İyi karpuz nasıl seçilir?
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