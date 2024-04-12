Tatilcilerin tantuni ilgisi | Mersin tantunisi nasıl yapılır?

Mersin'e giden tatilcilerin lezzet durağı tantuniciler oldu. A Haber muhabiri Mehmet Miras detayları aktardı. Ne eti kullanılıyor? Neden pamuk yağı tercih ediliyor? İşte tantuninin lezzetinin sırrı...

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