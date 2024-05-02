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Hortum ağaçları kökünden söktü

İHA
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Giriş: 02.05.2024 16:55
Sivas’ın Gemerek ilçesinden meydana gelen hortumda ağaçlar devrildi. Birçok ağacın devrildiğini gören vatandaş hayrete düşerken hortumunun tahribatı kameraya yansıdı.

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Hortum ağaçları kökünden söktü
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