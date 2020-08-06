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Taksim Camii'nde son durum: Yüzde 65'i tamamlandı!

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Giriş: 06.08.2020 11:38
Güncelleme:06.08.2020 11:44
Son dakika haberi... Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı. Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımına devam ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Caminin dış cephesindeki işçiliğin büyük bir kısmı tamamlandı. Caminin içerisindeki imalatlar ise işçiler tarafından sürdürülüyor. Taksim'e yapılan caminin pencereleri işçiler tarafından takılarak tamamlandı.

Caminin otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlarındaki çalışmalar devam ediyor.

ŞEREFELERİN 2'Sİ TAMAMLANDI

Öte yandan 61 metre yüksekliğindeki 2 minarede çalışmalar tamamlanıyor. Minarelerde bulunan 4 şerefenin 2'si tamamlandı. Şerefelerin tamamlanmasının ardından minarelere kurulan iskele de sökülecek.

Çalışmaların hızla devam ettiği camide genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Taksim'e yapılan caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Taksim Camii'nde son durum: Yüzde 65'i tamamlandı!
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