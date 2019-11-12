Taksim Camii ibadete ne zaman açılacak? Taksim Camii’nin özellikleri neler?

Yapımına devam edilen dev projelerden biri olan İstanbul’daki Taksim Camii’nde sona gelindi. Camii inşaatındaki son bilgileri A Haber muhabiri Erdal Kuruçay anlattı. 2017’de temeli atılan Taksim Camii’nin 2020 yılında ibadete açılması planlanıyor. Bu yılın sonuna kadar mermer ve çelik işçiliği de tamamlanacak.

TAKSİM CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlarda bulunacak. Taksim Camii tamamlandığında 2 bin 570 kişi aynı anda namaz kılabilecek.