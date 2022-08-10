10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Suudi diplomat konuşma yaparken öldü! Sisi'den övgüyle bahsederken yere yığıldı
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir konferansa katılan Suudi Arabistanlı diplomat ve iş insanı Muhammad Al-Qahtani, bir anda yere düşerek hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.
Suudi Arabistanlı diplomat ve iş insanı Muhammad Al-Qahtani, Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Afrika Arap Konferansı'nda konuşma yapıyordu. Konuşmaya devam ederken bir anda yere yığıldı. Dinleyiciler ne olduğunu anlayamadı. Hemen diplomatın yardımına koştu.
Al-Qahtani'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada meydana gelen ölümünün nedeni ise hala bilinmiyor. Sosyal ağlar üzerinden yayınlanan videoda Al-Qahtani, Sisi'nin "İnsanlığın dekanı ve barış adamı" olduğunu söyledikten hemen sonra yere düşerek ölüyor.