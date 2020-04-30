Son dakika:Türkiye’de normalleşme ne zaman? Geçiş nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele edilen günlerin ardından normalleşme ne zaman olacak? Normalleşmeye geçiş süreci nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı. Özlü, çok konuşulan koronavirüste ikinci dalga endişesi ile ilgili soruyu da yanıtladı. İkinci dalga Eylül ayında mı gelecek? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele edilen günlerin ardından normalleşme ne zaman olacak? Normalleşmeye geçiş süreci nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı. Özlü, çok konuşulan koronavirüste ikinci dalga endişesi ile ilgili soruyu da yanıtladı. İkinci dalga Eylül ayında mı gelecek? İşte detaylar...

VİRÜS GEZMEYE DEVAM EDİYOR

Özlü'nün konuşmasının satır başları;

Vaka sayılarımız azalıyor. Umut verici sevindirici gelişmeler var. Ama virüs toplumda bulaşmaya gezmeye devem ediyor. Bir yere gitmiş değil. Bu da gösteriyor ki tehlike bitmedi. Geçmişe göre daha motive edici bir durumdayız o kesin ama henüz daha sorun bitmemiş. Tümüyle nasıl sonlandırabiliriz bunu konuşmakta yarar var.

SALGINDA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Normalleşme sürecini iyi yönetebilirsek aslında ikinci dalgayı uyandırmadan normale dönebiliriz. Bu mümkün çünkü biz artık virüsü tanıdık. Nasıl yeneceğimizi gördük.