Memurların 2027 fazla mesai ücretleri belli oldu: Saatlik ödeme 19 lira 85 kuruşa yükseliyor

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 2027 yılı fazla mesai ücretleri ve yurt içi gündelik tutarları, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında yeniden belirlendi. Genel saatlik fazla mesai ücreti 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa yükselirken, özel kalem personeli ve makam şoförleri için saatlik ödeme 21 lira 15 kuruş olarak düzenlendi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversite yurtlarında görev yapan personel ve bazı MEB çalışanları için de yeni tarifeler belirlendi. Üst düzey kamu görevlilerinin yurt içi gündelik tutarları da artırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı.