Sarıgül dosyasında ses kaydı gündemde! "Yeter ki bizim hesaba girsin" sözleri dikkat çekti

Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, dosyaya girdiği belirtilen ses kayıtları gündeme geldi. Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öne sürülen kayıtlarda, "Diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin" ifadeleri dikkat çekti. Bir başka kayıtta ise "Bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim" sözlerine karşılık "Tabii sistem bilmiyor ne getirir ne götürür" denildiği duyuldu.