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18.04.2020

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Umut verici” dedi güzel haberi canlı yayında duyurdu |Video

Son dakika haberi; Koronavirüs Bilim Kurulu Üye Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesindeki son dakika gelişmelerinin detaylarını anlattı. Özlü, “Bugün düne göre çok daha umutluyuz. Türkiye baştan beri bugüne kadar bu salgını kontrol altında getirmeyi başardı. Ama geldiğimiz nokta 10 gün öncesine kıyasla çok daha umut verici.” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üye Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son 10 günün verilene bakılınca her şeyin daha umut verici olduğunu söyleyen Özlü, "Henüz her şey kontrol altında değil onu söyleyeyim. Ama bir duraklama dönemine girdik. Türkiye çok kısa sürede bu duraklama (plato) dönemine girmiş görülüyor. Biz salgının 5. Haftasını yeni tamamladık. Oysa bizden 1 ay önce salgının başladığı ülkelerde plato dönemine girilmemiş görülüyor. Dolayısıyla bu bulaşıcılığın kontrolü konusunda Türkiye'nin aldığı kısıtlamaların tedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Bu da bizim açımızdan oldukça ümit verici… Son yapılan testlere bakınca pozitiflik oranı oldukça düşüyor. Oran yüzde 11'lere kadar geriledi. Günlük vaka sayılarımızın bazı günlerde önceki günlere göre daha düşük çıkması salgının topumda yayılmasının, bulaşıcılığının azaldığını salgının kontrol altına aldığını gösteriyor. Bunlar umut verici gelişmeler" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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