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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Umut verici” dedi güzel haberi canlı yayında duyurdu |Video
Koronavirüs Bilim Kurulu Üye Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Son 10 günün verilene bakılınca her şeyin daha umut verici olduğunu söyleyen Özlü, "Henüz her şey kontrol altında değil onu söyleyeyim. Ama bir duraklama dönemine girdik. Türkiye çok kısa sürede bu duraklama (plato) dönemine girmiş görülüyor. Biz salgının 5. Haftasını yeni tamamladık. Oysa bizden 1 ay önce salgının başladığı ülkelerde plato dönemine girilmemiş görülüyor. Dolayısıyla bu bulaşıcılığın kontrolü konusunda Türkiye'nin aldığı kısıtlamaların tedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Bu da bizim açımızdan oldukça ümit verici… Son yapılan testlere bakınca pozitiflik oranı oldukça düşüyor. Oran yüzde 11'lere kadar geriledi. Günlük vaka sayılarımızın bazı günlerde önceki günlere göre daha düşük çıkması salgının topumda yayılmasının, bulaşıcılığının azaldığını salgının kontrol altına aldığını gösteriyor. Bunlar umut verici gelişmeler" dedi.
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