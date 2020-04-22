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Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'nin koronavirüs tablosunu yorumladı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istişare edilen konuları ve koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu A Haber ekranlarında yorumladı.
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