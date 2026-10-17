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Eskişehir'de komşusunun evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti! Ölümü şüpheli bulundu
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eskişehir'de komşusunun evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti! Ölümü şüpheli bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, aynı apartmanda oturduğu komşusunun evinde fenalaşan 43 yaşındaki Yadigar Yılmaz, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, ev sahibi İ.G. (56) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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