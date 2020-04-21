21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika haberi... Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.04.2020

Son dakika haberi... Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün son gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Toplantı öncesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ne? Son rakamlar ne ifade ediyor? 4 günlük kısıtlama süreci nasıl etkiler? Virüs vücutta 27 gün kalıyor mu? İyileşen hastadan virüs bulaşır mı? Aşı virüse karşı ne kadar süre korur? İşte merak edilen koronavirüs sorularının yanıtları...

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün son gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Toplantı öncesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ne? Son rakamlar ne ifade ediyor? 4 günlük kısıtlama süreci nasıl etkiler? Virüs vücutta 27 gün kalıyor mu? İyileşen hastadan virüs bulaşır mı? Aşı virüse karşı ne kadar süre korur? İşte merak edilen koronavirüs sorularının yanıtları..

RAKAMLAR OLUMLU AMA DİKKAT!

Özlü'nün konuşmasının satır başları;

Genel itibariyle baktığımızda salgının son aşağı yukarı 10-12 gündür yatay bir düzlem gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Günlük vaka sayılarımız artık eskisi gibi artmıyor. Pozitiflik oranlarımız giderek düşüyor. Bu da salgının toplumda bulaşma hızının azaldığını kontrolün aşağı yukarı sağlandığını gösteriyor. Ama bu güvende olduğumuz anlamına gelmiyor bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü şu anda henüz daha inişe geçmiş değiliz ve her an tekrar yeniden bir yükselme bir ivme kazanabilir. Burada kritik olan şey kurallara, tavsiyelere uymak. Eğer gevşeme olursa bir rehavete kapılırsak 'bu işi bitirdik, zaten sorun yok artık bir sorun yok, artık biz bunu kontrol altına aldık' diye düşünürsek ve sosyal izolasyona uymazsak tekrar bir hızlı çıkma yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz.

NORMAL HAYATA GEÇİŞ PLANLARI YAPMAYA BAŞLADIK

Kritik kırılgan bir dönemdeyiz evet 15 gün öncesine göre çok çok iyi bir durumdayız daha umut verici bir durumdayız önümüz için daha aydınlık görmeye başladık artık. Normal hayata geçiş için planlamalar yapmaya başladık. Bunu konuşmaya başladık bu güzel umut verici ama sakın ve sakın gevşemeyelim kurallara dikkat edelim. Şu anda elde etmiş olduğumuz bu iyilik hali bu konuda gösterdiğimiz duyarlılığın ve tavsiyelere uymamızın bir sonucudur. Eğer bunda bir geri adım atarsak tekrar endişe duyacağımız kaygı duyacağımız günlere tekrar kolayca evrilebiliriz. Onun için fevkalede önlemlere dikkat etmek gerekiyor ama inşallah önümüzde aydınlık günler yakındır. Normal yaşantımıza döneceğimiz günleri umut ediyoruz.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Umut verici” dedi güzel haberi canlı yayında duyurdu |Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ "UMUT VERİCİ" DEDİ GÜZEL HABERİ CANLI YAYINDA DUYURDU |VİDEO
13 Nisan Pazartesi günü açıklanan koronavirüs verileri ne anlama geliyor? Prof. Tevfik Özlü canlı yayında değerlendirdi |Video 13 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANAN KORONAVİRÜS VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR? PROF. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ |VİDEO
Son dakika! Umutlandıran açıklama Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında duyurdu |Video SON DAKİKA! UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA DUYURDU |VİDEO
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında konuştu: Son 5 gün verilerine bakılınca... SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. TEVFİK ÖZLÜ A HABER CANLI YAYININDA KONUŞTU: SON 5 GÜN VERİLERİNE BAKILINCA...
Kovid-19 aşısı ne zaman bulunacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haberde açıkladı KOVİD-19 AŞISI NE ZAMAN BULUNACAK? BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE AÇIKLADI
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde! Son durum ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, canlı yayında anlattı |Video TÜRKİYE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EN KRİTİK DÖNEMDE! SON DURUM NE? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ, CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek?
Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek?
Bakan Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması
Bakan Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması
Bakanlık 81 il valiliğine gönderdi
Bakanlık 81 il valiliğine gönderdi
Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı
Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı
Koronavirüsün etkisini nasıl en aza indiririz? Doç. Dr. Gülsen Meral anlattı
Koronavirüsün etkisini nasıl en aza indiririz? Doç. Dr. Gülsen Meral anlattı
Başkan Erdoğan'dan #BizBizeYeterTürkiyem açıklaması
Başkan Erdoğan'dan #BizBizeYeterTürkiyem açıklaması
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki!
Başkan Erdoğan duyurdu: 22 Nisan gecesi başlıyor
Başkan Erdoğan duyurdu: 22 Nisan gecesi başlıyor
THY'den dev operasyon! Avrupa'dan tahliye edilen Türkler Samsun'a getirildi
THY'den dev operasyon! Avrupa'dan tahliye edilen Türkler Samsun'a getirildi
Kimsesizlerin kimsesi Türkiye
Kimsesizlerin kimsesi Türkiye
Avrupa yeniden İslam’ı keşfetti! Türkiye'de...
Avrupa yeniden İslam’ı keşfetti! Türkiye'de...
Bahçeli'den korona açıklaması: Türkiye bu badireyi en geç...
Bahçeli'den korona açıklaması: Türkiye bu badireyi en geç...
Daha Fazla Video Göster