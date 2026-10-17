Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve sel uyarısı: Sağanak cumartesi gecesine kadar sürecek

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Ankara Valiliği, Başkent'te etkili olan yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yağışlı sistemin cumartesi gecesine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çeken Valilik, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Ankara'daki son durumu ve alınan önlemleri aktardı.