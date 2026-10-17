Adıyaman'da traktör ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde, Mahmut Akbaba (45) yönetimindeki traktör ile Şemsettin Tekin Tongaç'ın kullandığı elma yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Tongaç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan traktör sürücüsü Akbaba hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle traktördeki tezekler ve kamyonetteki elmalar yola savrulurken, trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.