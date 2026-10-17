Uludağ'a yılın ilk karı düştü

Bursa'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından hava sıcaklıkları düşerken, Uludağ'da 2026-2027 kış sezonunun ilk kar yağışı başladı. Oteller Bölgesi'nde sıcaklık 2 dereceye kadar gerilerken, ince ince başlayan kar yağışı lapa lapa yağışa dönüştü; zemin ve ağaçlar beyaza bürünmeye başladı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, kar yağışının özellikle öğleden sonra saat 15.00 civarında etkisini artırmasının beklendiğini aktarırken, Uludağ'a çıkacak sürücüleri kış lastiği ve zincir konusunda dikkatli olmaları için uyardı.