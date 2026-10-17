Kırmızı bültenle aranan “Balina James” İstanbul’da yakalandı: 7 milyon 150 bin dolar ele geçirildi

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar doların üzerinde kripto varlık dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, “Balina James” lakaplı ABD vatandaşı Richard Schueler, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonuyla İstanbul’da yakalandı. Beşiktaş, Sarıyer ve Üsküdar’da düzenlenen baskınlarda Schueler’in eşi ve 3 koruması da gözaltına alınırken, adreslerde 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin lira nakit para, 6 soğuk cüzdan, yüzlerce lüks ürün, dijital materyal ve silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin suçlular için güvenli bir sığınak olmayacağını vurguladı.