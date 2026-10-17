Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için yeni sağanak uyarısı: Saat verildi

Marmara Bölgesi'nde sel felaketinin ardından yeni sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in değerlendirmesine göre, İstanbul'da özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışların Anadolu Yakası'nda metrekareye 100 kilograma, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de ise 150 kilograma kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük için dikkatli olunması gerektiğini belirten Tek, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden besleneceğini ifade etti. Tek, aşırı yağışların etkilerine karşı suyun kontrol edilip depolanmasının önemine de dikkat çekti.