Son dakika: Ünlü şarkıcı Burak Kut A Haber’e konuştu: Türkiye’nin sağlık sistemiyle gurur duyuyorum | Video

Son dakika haberi... Ünlü şarkıcı Burak Kut, haftanın röportajında A Haber'e konuk olarak muhabirimiz Emirhan Ergen'in sorularını yanıtladı. Burak Kut bayramı nasıl geçiriyor? Koronavirüs günlerinde neler yapıyor? 90'lı yıllardan bugüne müziğin değişimi hakkında ne düşünüyor? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında neler düşünüyor? İşte Burak Kut'un A Haber'e özel açıklamaları...

Ünlü şarkıcı Burak Kut, haftanın röportajında A Haber'e konuk olarak muhabirimiz Emirhan Ergen'in sorularını yanıtladı. Burak Kut bayramı nasıl geçiriyor? Koronavirüs günlerinde neler yapıyor? 90'lı yıllardan bugüne müziğin değişimi hakkında ne düşünüyor? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında neler düşünüyor? İşte Burak Kut'un A Haber'e özel açıklamaları...

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİYLE GURUR DUYUYORUM

Ünü şarkıcı Burak Kut, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili, "Büyük bir teşekkür göndermemiz gerekiyor sağlık çalışanlarımıza gerçekten muazzam bir iş yapıyorlar kutsal bir görev yapıyorlar onlara buradan sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Aynı şekilde tedbirler kapsamında emniyet güçlerimiz de müthiş bir başarıyla çalışıyorlar. Ülkemiz bu konuda çok başarılı. Biz gurur duyuyoruz. Ülkemizin kıymetini bir kez daha bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.