Son dakika: Safiye Soyman ve Faik Öztürk A Haber'de! Canlı yayında sosyal mesafe uyarısı: Başıma bir şey gelirse... |Video

Son dakika haberi... Sanatçı Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk, A Haber canlı yayınına katıldı. Ünlü çift A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in sorularını yanıtladı. Karantina sürecindeki komik anılarını anlatan çift güldürdü. Faik Öztürk saçlarını neden ve nasıl kestiğini anlattı. Öztürk, canlı yayında Safiye Soyman'a sosyal mesafe uyarısı yaparak "Başıma bir şey gelirse Safiye yüzünden" ifadelerini kullandı. Ünlü çift Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesini de yorumlayarak "Dünyada böyle bir şey yok" dedi.

Sanatçı Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk, A Haber canlı yayınına katıldı. Ünlü çift A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in sorularını yanıtladı. Karantina sürecindeki komik anılarını anlatan çift güldürdü. Faik Öztürk saçlarını neden ve nasıl kestiğini anlattı. Öztürk, canlı yayında Safiye Soyman'a sosyal mesafe uyarısı yaparak "Başıma bir şey gelirse Safiye yüzünden" ifadelerini kullandı. Ünlü çift Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesini de yorumlayarak "Dünyada böyle bir şey yok" dedi.

KARANTİNA SÜRECİ NASIL GEÇİYOR?

Safiye Soyman: Karantina günlerimiz her zamanki gibi pozitif geçiyor.

BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE...

Faik Öztürk: Yakın temaslı mesafeyi koruyalım. Başıma bir şey gelirse Safiye yüzünden.

DÜNYADA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Safiye Soyman: Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten muhteşem. Devletimize Allah zeval vermesin. Dünyada böyle bir şey yok. O kadar güzel yönetiyor ki. Sağlık Bakanımız bu krizi çok güzel yönlendirdi başından beri. Hiçbir devlette bu kadar önlem alınamadı. Bizim her şeyimiz o kadar ilerledi ki. Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarımız muhteşem. İnşallah böyle gidersek bu işi bitireceğiz.

Safiye Soyman röportajın sonunda A Haber'e özel mini bir konser verdi.