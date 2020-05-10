10 Mayıs 2020, Pazar
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Ünlü şarkıcı Bengü A Haber'e konuştu: İyi ki bu ülkenin evladıyım

şarkıcı haftanın röportajında A muhabiri 'in konuğu oldu. karantina sürecine ilişkin açıklamalar yaparken 'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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BENGÜ: İYİ Kİ BU ÜLKENİN EVLADIYIM

şarkıcı haftanın röportajında A muhabiri 'in konuğu oldu. karantina sürecine ilişkin açıklamalar yaparken 'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.

İşte Bengü'nün A Haber'e özel açıklamaları;

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