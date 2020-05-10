Ünlü şarkıcı Bengü A Haber'e konuştu: İyi ki bu ülkenin evladıyım
Ünlü şarkıcı Bengü haftanın röportajında A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in konuğu oldu. Bengü karantina sürecine ilişkin açıklamalar yaparken Türkiye'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.
Ünlü şarkıcı Bengü haftanın röportajında A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in konuğu oldu. Bengü karantina sürecine ilişkin açıklamalar yaparken Türkiye'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.
İşte Bengü'nün A Haber'e özel açıklamaları;
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