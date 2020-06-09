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Son dakika: Ortaköy'de kumpircilerin sokağında dehşet anları! Vatandaşlar böyle düştü |Video

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Giriş: 09.06.2020 11:13
Güncelleme:09.06.2020 11:30
Son dakika haberi... Beşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Dün gece saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sokak Kumpirci dükkanlarının olduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda göçük meydana gelmişti. Bir kişinin hafifi şekilde yaralandığı olayı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun çöktüğü ve kadının çökmeyle açılan çukurun içine düştüğü görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da büyük panik yaşadığı görülüyor.

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