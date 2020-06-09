Beşiktaş Ortaköy'de şoke eden olay! Kumpircilerin önündeki yolda göçük oluştu

Olay, saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy'deki Kumpirci dükkanlarının olduğu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç trafiğine kapalı olan sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında oradan geçen bir kadın göçen yerin altında kaldı. Göçük sırasında dükkanlarda çalışan vatandaşlar ise panik içinde dışarıya koştu.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne Devriye Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle diye tabir edilen ekiplerce kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokağa şerit çekerek yaya trafiğine kapattı. Daha sonra çalışanlar ve göçüğün olduğu sokaktaki dükkanlar boşaltılırken, göçen yer ekiplerce doldurulacak.

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kaymakam Önder Bakan, emniyet ekipleriyle olay yerinde inceleme yaptı. Göçüğün sebebi yapılacak incelemenin ardından belli olacak.