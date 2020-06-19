Son dakika: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kritik maske uyarısı: 5 dalga görülüyor maske takmak 2-3 yıl sürebilir! O kadar sinsileşti ki... |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede maske takmak bulaş oranını yüzde 80 azaltırken hala bazı vatandaşların kullanmaması veya yanlış kullanımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Koronavirüsü yenen Koruyucu halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Maske nasıl takılır? Maskeyi doğru kullanıyor muyuz? Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Koronavirüsle mücadelede maske takmak bulaş oranını yüzde 80 azaltırken hala bazı vatandaşların kullanmaması veya yanlış kullanımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Koronavirüsü yenen Koruyucu halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Maske nasıl takılır? Maskeyi doğru kullanıyor muyuz? Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

İşte Özyaral'ın konuşmasından satır başları;

KOVİD-19'LA YÜZLEŞMİŞ BİRİ OLARAK...

Kovid-19'la yüzleşmiş biri olarak ben her yerde her platformda maskenin takılması gerekliliği üzerinde duruyorum.

Maskenin ömrü 4 saat çöp değil tıbbi atık.

5 dalga görülüyor maske takmak 2-3 yıl sürebilir.

Virüs o kadar sinsileşti ki biz bu kadar rahat olmamalıyız.