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Son dakika: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kritik maske uyarısı: 5 dalga görülüyor maske takmak 2-3 yıl sürebilir! O kadar sinsileşti ki... |Video

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Giriş: 19.06.2020 09:52
Güncelleme:19.06.2020 10:19
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede maske takmak bulaş oranını yüzde 80 azaltırken hala bazı vatandaşların kullanmaması veya yanlış kullanımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Koronavirüsü yenen Koruyucu halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Maske nasıl takılır? Maskeyi doğru kullanıyor muyuz? Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Koronavirüsle mücadelede maske takmak bulaş oranını yüzde 80 azaltırken hala bazı vatandaşların kullanmaması veya yanlış kullanımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Koronavirüsü yenen Koruyucu halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Maske nasıl takılır? Maskeyi doğru kullanıyor muyuz? Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

İşte Özyaral'ın konuşmasından satır başları;

KOVİD-19'LA YÜZLEŞMİŞ BİRİ OLARAK...

Kovid-19'la yüzleşmiş biri olarak ben her yerde her platformda maskenin takılması gerekliliği üzerinde duruyorum.

Maskenin ömrü 4 saat çöp değil tıbbi atık.

5 dalga görülüyor maske takmak 2-3 yıl sürebilir.

Virüs o kadar sinsileşti ki biz bu kadar rahat olmamalıyız.

Son dakika: İstanbul’da maske takmamanın cezası belli oldu SON DAKİKA: İSTANBUL'DA MASKE TAKMAMANIN CEZASI BELLİ OLDU
Yasak var maske takan yok! Polisi gören... YASAK VAR MASKE TAKAN YOK! POLİSİ GÖREN...
Son dakika: Bir ile daha maske yasağı geldi! İşte maske yasağının olduğu şehirler... SON DAKİKA: BİR İLE DAHA MASKE YASAĞI GELDİ! İŞTE MASKE YASAĞININ OLDUĞU ŞEHİRLER...
“Yok artık” dedirten olay! İstanbul’da maske takmamakta ısrar edince güle güle ceza yedi "YOK ARTIK" DEDİRTEN OLAY! İSTANBUL'DA MASKE TAKMAMAKTA ISRAR EDİNCE GÜLE GÜLE CEZA YEDİ

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