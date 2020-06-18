Son dakika: Bir ile daha maske yasağı geldi! İşte maske yasağının olduğu şehirler...
Son dakika haberi... Tekirdağ'da, maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı. Tekirdağ Valiliği Pandemi Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda sokağa maskesiz çıkanlara 900 lira para cezası verilecek.
Tekirdağ Valiliği İl Pandemi Kurulu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, toplandı. Kurul toplantıda Covid-19 salgınını önlemek amacıyla kentte, maske takma zorunluluğu getirdi.
Alınan karar, Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyruldu. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda ilimizde bugünden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir. Buna göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesine. Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi" denildi.
Açıklamada, lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar dahil) en az haftada 2 kez olmak denetleneceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılacağı bildirildi.
48 İLDE MASKE YASAĞI
Tekirdağ ile birlikte 47 ilde (Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar... Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep... Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak...Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.
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