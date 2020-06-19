Yasak var maske takan yok! Polisi gören... İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Kararın ardından bazı vatandaşlar yasak nedeniyle maskesini takarken bazı vatandaşlar sadece polisi gördüğü zaman maskeyi takmayı tercih etti. Giriş Tarihi: 19.06.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 08:35
Son dakika haberine göre, alınan karar göre maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılması gerekirken, vatandaşların bir kısmı maskesini çenesine takıyordu. Zabıta ekiplerinin, cadde üzerinde maskesiz gezen bazı vatandaşları yanlarından geçmelerine rağmen uyarmaması dikkatimizi çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ümraniye'den sonraki adresimiz ise Kadıköy'dü. Kadıköy Moda Caddesi üzerindeki vatandaşların da büyük çoğunluğu maske takmaytaydı ancak burada da zorunlu olmasına rağmen maskesiz gezen vatandaşlar vardı.
Bazı vatandaşlar maskelerini çenelerine bazıları ise bileklerine bağlamışlardı. Neden bileğine bağladığını sorduğumuz Can Taşkın, "Yürürken sürekli takıyorum, o yüzden bunaldım. Biraz çıkarıp bileğime taktım" dedi.
Polisi görünce taktılar Kadıköy'den sonraki adresimiz ise salgının en yoğun olduğu ilçelerden Zeytinburnu idi. Zeytinburnu'nda da manzara aynıydı.
58'inci Bulvar Caddesi üzerinde yaptığımız gözlemde birçok vatandaş kurala uyarken, bazı vatandaşların da diğer yerlerde olduğu gibi maskesini ya çenesine ya da bileğine taktığı görüldü. Cadde üzerinde kurala uymayan vatandaşları uyaran yetkiliye denk gelmedik.