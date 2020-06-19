Yasak var maske takan yok! Polisi gören...

58'inci Bulvar Caddesi üzerinde yaptığımız gözlemde birçok vatandaş kurala uyarken, bazı vatandaşların da diğer yerlerde olduğu gibi maskesini ya çenesine ya da bileğine taktığı görüldü. Cadde üzerinde kurala uymayan vatandaşları uyaran yetkiliye denk gelmedik.