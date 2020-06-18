“Yok artık” dedirten olay! İstanbul’da maske takmamakta ısrar edince güle güle ceza yedi
Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ardından Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaparken, bazı noktalarda da minibüslerde denetim yaptı. Birçok vatandaşın yasağa uyduğu görülürken, uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu, bazı vatandaşlara da ceza kesildi.
KİMİ ŞAPKASINDAN KİMİ CEBİNDE ÇIKARDI
Meydan çevresine çıkan sokak aralarında da denetimlerde bulunan polis ekipleri maskesiz vatandaşları maskelerini takmaları yönünde uyardı. Bir vatandaş yüzünde bulunması gereken maskeyi polisin uyarılarının ardından başında bulunan şapkasının altından çıkararak yüzüne taktı. Bir başka kişi de takması zorunlu olan maskeyi cebinden çıkardı.
MASKE TAKMAMAKTA ISRAR ETTİ CEZAYI YEDİ
Meydanda maskesiz olarak yürüyen bir kadın da polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen maskesini takmayan ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken kadına polis ekipleri 3150 lira idari para cezası kesti. Ceza kesilen kadının polis ekipleri ceza keserken sürekli gülümsemesi de kameralara yansıdı. Öte yandan trafik polisleri de Esenyurt'ta çeşitli noktalarda minibüslerde denetim yaptı. Fazla yolcu olan minibüslere ceza kesilirken, maskesiz olduğu görülen vatandaşlar da minibüslerden indirildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da hayat felç oldu! Sağanak felaketi
- Sele kapılan kadın metrelerce sürüklendi
- İstanbul'un sahilleri alarm veriyor!
- Bu arabadan 7 kişi çıkıp...
- Otobüste zehirli yılan paniği
- Sultangazi'de manzara değişmedi...
- Müge Anlı canlı yayınında duygulandıran kavuşma! 20 yıllık hasret bitti
- Şanlıurfa'da ortaya çıktı!
- CHP ile İP arasında gerilim Çanakkale'de devam ediyor
- Döviz altın ve borsada beklenti ne?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?
- Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
- MEB takvimi: LGS ne zaman, hangi gün? LGS saat kaçta? 2020 LGS sınav saatleri nedir?
- TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Yalova TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?
- A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Nostalji pikap dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri
- Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa Gemlik 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama
- Son dakika: Dijital karne nasıl olacak? Bu sene karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?
- Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir'de maskesiz sokağa çıkma yasağı var mı?
- Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları
- HSK kararnamesi 2020: Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi 2020 (Tam liste)
- Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum