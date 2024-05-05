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Iğdır'da dağlar yağmur sonrası yeşile büründü

İHA
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Giriş: 05.05.2024 18:11
Iğdır'da sıcak geçen havalardan sonra sararmaya başlayan dağlar yağan yağmur sonrası yeniden yeşile büründü.
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