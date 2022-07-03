03 Temmuz 2022, Pazar
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SON DAKİKA: Konya'da katliam gibi kaza: 5 ölü
Konya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.