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SON DAKİKA: Konya'da katliam gibi kaza: 5 ölü

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Giriş: 03.07.2022 20:39
Konya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

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