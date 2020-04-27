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Son dakika: Kızı Leyla'nın çağrısıyla İsveç'ten getirilen Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu nasıl? Canlı yayında açıkladı |Video

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27.04.2020
Son dakika haberi... Kızı Leyla Gülüşken'in sosyal medyada yaptığı çağrı sonrası İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Ankara'da tedavi gören Gülüşken'in sağlık durumu ne durumda? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, “Tedavisi devam ediyor. Son aldığımız bilgiye göre durumu iyi” ifadelerini kullandı.
Türkiyenin Emrullah Gülüşkeni yurda getirmesi İsveç basınında büyük ses getirdi TÜRKİYE'NİN EMRULLAH GÜLÜŞKEN'İ YURDA GETİRMESİ İSVEÇ BASININDA BÜYÜK SES GETİRDİ
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Emrullah Gülüşken Ankaraya getirildi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU! EMRULLAH GÜLÜŞKEN ANKARA'YA GETİRİLDİ
Leyla Gülüşken Başkan Erdoğana teşekkür etti: Davanıza şahit olduğum için şanslıyım LEYLA GÜLÜŞKEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ: DAVANIZA ŞAHİT OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Leyla Gülüşkene cevap İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN LEYLA GÜLÜŞKEN'E CEVAP
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