- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Kızı Leyla'nın çağrısıyla İsveç'ten getirilen Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu nasıl? Canlı yayında açıkladı |Video
Son dakika haberi... Kızı Leyla Gülüşken'in sosyal medyada yaptığı çağrı sonrası İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Ankara'da tedavi gören Gülüşken'in sağlık durumu ne durumda? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, “Tedavisi devam ediyor. Son aldığımız bilgiye göre durumu iyi” ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.