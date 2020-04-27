Son dakika: Kızı Leyla'nın çağrısıyla İsveç'ten getirilen Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu nasıl? Canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Kızı Leyla Gülüşken'in sosyal medyada yaptığı çağrı sonrası İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Ankara'da tedavi gören Gülüşken'in sağlık durumu ne durumda? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, “Tedavisi devam ediyor. Son aldığımız bilgiye göre durumu iyi” ifadelerini kullandı.