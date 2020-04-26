Türkiye'nin Emrullah Gülüşken'i yurda getirmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
İsveç'te yaşayan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmemiştir. Kızı Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yaptığı çağrıya Türkiye cevap verdi. Türkiye'nin Emrullah Gülüşken'i ambulans uçakla ülkeye getirmesi İsveç basınında büyük yankı uyandırdı.
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü.
Ülkenin önemli gazetelerinden Aftonbladet, "İsveç'te tedavi edilmedi, Türkiye'ye ambulans uçakla götürüldü" başlığıyla duyurduğu haberde, hastanın kızları Leyla ve Samira Gülüşken'in sosyal medyadan yardım çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bu çağrıya Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır.'' mesajıyla karşılık verdiği vurgulandı.
İSVEÇ BASINI TÜRKİYE'Yİ YAZDI
Gazeteye açıklamalarda bulunan Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, hastalıktan dolayı babasının öleceğini sandıklarını söyledi. Babasının Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen eve gönderildiğini hatırlatan Gülüşken, çaresiz biçimde sosyal medyadan yardım istediğini ve Türkiye'nin yardıma çok çabuk cevap vererek hemen uçak gönderdiğini anlattı.
İsveç devlet televizyonu SVT ise haberinde, İsveç'te tedavi göremeyen Kovid-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyadan yardım isteğine Bakan Koca'nın cevap verdiğini vurguladı. Haberde, Koca'nın Gülüşken'in kızına ''Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.'' mesajı verdiği aktarıldı.
Expressen gazetesi ise ''Koronavirüs hastası tedavi olamayınca Türkiye'ye uçtu'' başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Kovid-19 hastası bir babanın çocuklarının sosyal medyada yayımladığı videonun ses getirdiğini aktardı.
Türkiye'nin ambulans uçak gönderip Gülüşken ailesi fertlerini, Malmö Sturup Havalimanı'ndan alarak Türkiye'ye götürdüğü hatırlatılan haberde, Skona İl Genel Meclisi Başkanı Jimmy Gottfridsson'un, ''Birçok koronavirüs hastası hastanede tedavi olmuyor, evde karantina altında tutuluyor.'' açıklamasına yer verildi.
SVD gazetesi "Türkiye Strump Havalimanı'ndan hasta aldı'' başlığı ile haberi okurlarına duyururken, 47 yaşındaki Kovid-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyada yardım isteklerinin Türkiye tarafından karşılandığı bildirildi.
KIZLARININ YAPTIĞI ÇAĞRI KARŞILIK BULDU
İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.
Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
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