Özgür Özel'den A Haber'e tehdit: "Ben şiddete çağırmam" dedi, sokağa çağırdı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı yaptığı ve A Haber'i hedef aldığı açıklamaları tepkilere neden oldu. Özel'in sözleri, A Haber'in Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı. Gazeteciler Bercan Tutar ve Murat Özer, Özel'in üslubunu ve açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin." ifadeleriyle Özel'e tepki gösterdi.