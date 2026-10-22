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Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi Turkuvaz Medya'da düzenlendi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi Turkuvaz Medya'da düzenlendi

Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde, A Haber tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, ulaşım yatırımları, akıllı şehir uygulamaları, turizm ve gastronomi gibi şehirlerin geleceğini şekillendiren başlıklar ele alındı.

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