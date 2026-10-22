Gökyüzünde dronların mücadelesi! 18 ülkeden askerî pilotlar Ankara'da

Ankara'nın Temelli bölgesinde düzenlenen 1. Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması, 18 ülkeden seçkin askeri dron birliklerini bir araya getirdi. Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Hırvatistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden katılan pilotlar, 23 engelli parkurda 30 dakika içinde yeteneklerini sergiledi. Türkiye'de askerî alanda uluslararası düzeyde ilk kez düzenlendiği belirtilen organizasyonun finali 24 Ekim'de yapılacak. Mücadeleyi A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Barış Yar görüntüledi.