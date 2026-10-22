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İstanbul'a sağanak geri dönüyor! 22 Ekim hava durumu ve cuma günü yağış beklenen iller
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'a sağanak geri dönüyor! 22 Ekim hava durumu ve cuma günü yağış beklenen iller

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından gözler 23 Ekim Cuma günü beklenen sağanak yağışa çevrildi. AKOM ve Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda megakentte yağışlı havanın yeniden etkili olması beklenirken Çanakkale, Edirne ve Balıkesir için de kuvvetli yağış ihtimali gündemde. Peki, 22 Ekim Perşembe günü İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur ne zaman başlayacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumunu değerlendirirken muhabir Ahmet Nazif Vural ve kameraman Niyazi Kurt sahadan gelişmeleri aktardı.

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