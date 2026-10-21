İstanbul'a sağanak geri dönüyor! Yağmur ne zaman başlayacak, hava nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da gözler yeni yağış tahminlerine çevrildi. Hafta ortasında sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, 23 Ekim Cuma günü sağanağın yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak, hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Adil Tek, 21 Ekim Çarşamba günü ve hafta geneline ilişkin hava durumu tahminlerini A Haber'e değerlendirdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Aydın Baytar, son gelişmeleri aktardı.